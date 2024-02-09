В Санкт-Петербурге завели дело об убийстве главы спортивной федерации каратэ

В Петербурге возбудили дело об убийстве президента Федерации карате Конева
Следователи завели уголовное дело в связи с убийством главы Спортивной федерации каратэ Санкт-Петербурга и тренера по стрельбе Виталия Конева. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
«7 февраля 2024 года на территории полигона «Невский» во Всеволожском районе Ленинградской области около мишеней для стрельбы обнаружено тело Конева с огнестрельным ранением головы.
По данному факту cледcтвенным отделом по городу Мурино cледcтвенного управления CК Роccии по Ленинградcкой облаcти возбуждено уголовное дело по признакам преcтупления, предуcмотренного ч.1 cт. 105 УК РФ (убийcтво)», — говорится в сообщении.
Конев 10 лет возглавлял федерацию каратэ Санкт-Петербурга. Он являлся мастером спорта по каратэ, мастером спорта России международного класса по практической стрельбе и бронзовым призером чемпионата мира по этому виду спорта. Конев занимал должность главного тренера Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга.