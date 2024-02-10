Россиянин попал в реанимацию после лечения мухоморами

Житель Ижевска отравился сушеными мухоморами, ядовитые грибы он принимал, чтобы улучшить настроение и повысить активность. Об этом сообщает Минздрав республики Удмуртия.

40-летний житель Ижевска был доставлен в токсикологическое отделение городской больницы, мужчина вел себя неадекватно и представлял опасность для медперсонала. Врачи промыли пациенту желудок и назначили курс лечения, почти сутки он провел в отделении реанимации.

Придя в себя, мужчина рассказал медикам, что принимал дома сушеные мухоморы, он употреблял ядовитые грибы в пищу, чтобы улучшить работу мозга и настроение, повысить активность. Состояние пациента уже не взывает у врачей опасений.