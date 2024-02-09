В Иркутской области стая собак напала на ребенка
В Иркутской области стая собак набросилась на школьника. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал «Инцидент Иркутск».
Инцидент произошел 8 февраля микрорайоне «Карабах» города Усть-Кут. На кадрах четыре крупные собаки следуют за школьником, пытаются ухватить ребенка за рукав пальто. Ребенок пытается убежать, но несколько раз падает.
Несовершеннолетнего спасла проходящая мимо женщина: на кадрах видно, как заметив собак издалека, женщина торопится на помощь школьнику.
В пресс-службе прокуратуры Иркутской области заявили, что начали проверку по факту нападения бездомных животных.
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