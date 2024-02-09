Президент федерации карате Петербурга Конев погиб во время стрельб на полигоне
Стала известна причина смерти президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, тело мужчины нашли на территории полигона "Невский" с огнестрельным ранением головы.
По данным ведомства, тело погибшего находилось "около мишеней для стрельбы".
Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Виталий Конев возглавлял федерацию с 2013 года. Спортсмен был мастером спорта по карате и мастером спорта России международного класса по практической стрельбе.