Президент федерации карате Петербурга Конев погиб во время стрельб на полигоне

Стала известна причина смерти президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, тело мужчины нашли на территории полигона "Невский" с огнестрельным ранением головы.

По данным ведомства, тело погибшего находилось "около мишеней для стрельбы".

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".