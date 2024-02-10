Суд отправил под домашний арест красноярского художника за АУЕ-неваляшку

Красноярский Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для местного художника Василия Слонова по уголовному делу о демонстрации экстремистской символики. Его отправили под домашний арест до 7 апреля 2024 года, сообщается в Telegram-канале суда.

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О задержании Слонова стало известно утром 9 февраля. Его остановили в аэропорту Красноярска. У задержанного был при себе билет до Казахстана. Уточнялось, что задержать художника смогли в последний момент.

Причиной задержания стала размещенная на странице Слонова в одной из соцсетей фотография куклы-неваляшки с символикой запрещенного в России экстремистского движения АУЕ («Арестантский уклад един»).