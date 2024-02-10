В Петербурге в результате пожара на Лиговском проспекте погиб мужчина

Тело погибшего человека обнаружили в результате пожара в жилом доме на Лиговском проспекте в Петербурге, предположительно, это мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

"На месте пожара обнаружен погибший человек, предположительно, мужчина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 19:28 по адресу: Фрунзенский район, Лиговский проспект, дом №237. В трехкомнатной квартире площадью 80 кв. м происходило горение обстановки на общей площади 30 кв. м.

В 20:09 пожару присвоили дополнительный номер 1-бис. В 20:50 пожарным удалось локализовать горение. Ранг пожара был снижен.