Названа причина крупного пожара в жилом доме на севере Москвы

Короткое замыкание могло стать причиной крупного пожара на улице Черняховского на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В качестве еще одной версии рассматривается поджог.

В качестве причины рассматривается короткое замыкание проводки под кровлей. Также изучаются и другие версии, среди которых поджог, — говорится в сообщении.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщало, что более 10 человек пострадали при пожаре в жилом доме на улице Черняховского на севере Москвы. Пожар удалось локализовать. Он является крупнейшим пожаром в жилом фонде в новейшей истории Москвы.

Позже в пресс-службе столичного главка МЧС NEWS.ru опровергли информацию о пострадавших, в ведомстве подчеркнули, что никто не пострадал.