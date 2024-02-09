Названа причина крупного пожара в жилом доме на севере Москвы
Короткое замыкание могло стать причиной крупного пожара на улице Черняховского на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В качестве еще одной версии рассматривается поджог.
В качестве причины рассматривается короткое замыкание проводки под кровлей. Также изучаются и другие версии, среди которых поджог, — говорится в сообщении.
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщало, что более 10 человек пострадали при пожаре в жилом доме на улице Черняховского на севере Москвы. Пожар удалось локализовать. Он является крупнейшим пожаром в жилом фонде в новейшей истории Москвы.
Позже в пресс-службе столичного главка МЧС NEWS.ru опровергли информацию о пострадавших, в ведомстве подчеркнули, что никто не пострадал.
Ранее в экстренных службах сообщили, что из дома эвакуировали более 400 человек. Возгорание на кровле жилого дома угрожало распространиться на соседние дома и торговый центр. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. В воздух поднялись два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.