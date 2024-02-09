МЧС: открытое горение в доме на улице Черняховского в Москве ликвидировано

В МЧС России сообщили, что в жилом доме в Москве на улице Черняховского ликвидировано открытое горение.

В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций.

В ведомстве уточнили, что на месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.

Двумя вертолётами Московского авиационного центра сброшено 50 тонн воды.