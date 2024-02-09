$91.26+0.1098.35+0.26
Войти в почту

МЧС: открытое горение в доме на улице Черняховского в Москве ликвидировано

В МЧС России сообщили, что в жилом доме в Москве на улице Черняховского ликвидировано открытое горение.

МЧС: открытое горение в доме на улице Черняховского в Москве ликвидировано
© РИА Новости

В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций.

В ведомстве уточнили, что на месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.

Двумя вертолётами Московского авиационного центра сброшено 50 тонн воды.

Как сообщалось ранее, загорелась крыша жилого дома. Около 400 человек были эвакуированы. Их разместили в здании торгового комплекса и трёх автобусах.

Происшествия
МЧС России
Москва