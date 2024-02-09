МЧС: открытое горение в доме на улице Черняховского в Москве ликвидировано
В МЧС России сообщили, что в жилом доме в Москве на улице Черняховского ликвидировано открытое горение.
В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций.
В ведомстве уточнили, что на месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.
Двумя вертолётами Московского авиационного центра сброшено 50 тонн воды.
Как сообщалось ранее, загорелась крыша жилого дома. Около 400 человек были эвакуированы. Их разместили в здании торгового комплекса и трёх автобусах.