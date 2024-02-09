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ФСБ задержала иностранца на Камчатке за пропаганду терроризма

На Камчатке ФСБ задержала иностранного гражданина за пропаганду терроризма в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

ФСБ задержала иностранца за пропаганду терроризма
© РИА Новости

По информации источника, мужчина разместил на своей странице в соцсетях видеозапись, в которой содержались призывы принимать участие в вооруженной борьбе против инакомыслящих на стороне организаций, признанных террористическими.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет» Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина был взят под стражу.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Волгограда за распространение в сети экстремистских материалов. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

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