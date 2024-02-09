ФСБ задержала иностранца за пропаганду терроризма

На Камчатке ФСБ задержала иностранного гражданина за пропаганду терроризма в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, мужчина разместил на своей странице в соцсетях видеозапись, в которой содержались призывы принимать участие в вооруженной борьбе против инакомыслящих на стороне организаций, признанных террористическими.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет» Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина был взят под стражу.