Восемь человек пострадали при пожаре на газопроводе в Пермском крае

Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали на пожаре в пермской Куеде. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

— Осмотрено восемь человек, из них пять (в том числе двое детей) — госпитализировано и трое — амбулаторное лечение, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три железнодорожные цистерны загорелись в Пермском крае. Однако позднее в РЖД опровергли сообщения о возгорании цистерн и уточнили, что пожар произошел именно на газопроводе. Для помощи в ликвидации возгорания на газопроводе был направлен пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь.