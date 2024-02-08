Человек упал на пути на Арбатско-Покровской линии метро. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— На центральном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

Кроме того, нет движения поездов от «Курской» до «Киевской», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Вечером 1 февраля на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии упал человек, из-за чего были временно увеличены интервалы движения поездов. Позже стало известно о смерти упавшего.