В РЖД опровергли информацию о возгорании поезда в Пермском крае

"Информация о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда в Пермском крае не соответствует действительности. Происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов. Для помощи в ликвидации возгорания на газопроводе направлен пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь", - говорится в сообщении.