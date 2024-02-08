В аэропорту Бостона столкнулись два самолета

В аэропорту американского Бостона столкнулись два пассажирских самолета, никто не пострадал. Об этом сообщает CBS.

Инцидент произошел утром 8 февраля в аэропорту Логан в Бостоне. Там столкнулись два Airbus A321 авиакомпании JetBlue.

«Airbus A321neo, рейс JetBlue 777, ударил законцовкой левого крыла по горизонтальному стабилизатору Airbus A321, рейс JetBlue 551. Самолеты "вступили в контакт" на площадке для противообледенительной обработки», — говорится в тексте.

Отмечается, что на борту в момент инцидента были пассажиры, никто из них не пострадал. Рейсы были отменены, а самолеты отправлены на ремонт.