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В Пермском крае загорелся поезд после взрыва на газопроводе

В Пермском крае произошло возгорание поезда. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Инцидент произошел в поселке Куеда. Сообщается о том, что состав загорелся после взрыва на газопроводе.

На данный момент помимо трех цистерн в составе горит жилой дом. На данный момент известно об одном пострадавшем. Россиянина направили в больницу с ожогами. О том, насколько тяжелые травмы он получил, не сообщается.

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Данные о разрушениях отсутствуют. Известно, что на месте работают пожарные. Пока что возгорание потушить не получается.

До этого пожар в жилом доме произошел в Якутии. Из дома эвакуировали девять человек. Во время инцидента пострадали трое детей и трое взрослых.

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