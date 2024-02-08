В Пермском крае произошло возгорание поезда. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Инцидент произошел в поселке Куеда. Сообщается о том, что состав загорелся после взрыва на газопроводе.

На данный момент помимо трех цистерн в составе горит жилой дом. На данный момент известно об одном пострадавшем. Россиянина направили в больницу с ожогами. О том, насколько тяжелые травмы он получил, не сообщается.

Данные о разрушениях отсутствуют. Известно, что на месте работают пожарные. Пока что возгорание потушить не получается.