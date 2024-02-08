В Петербурге застрелили президента федерации карате

В Санкт-Петербурге был убит президент местной спортивной федерации карате Виталий Конев. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Тело Конева было найдено на территории стрелкового клуба «Невский». Президента спортивной федерации нашел охранник, когда совершал обход территории. При этом, на тот момент Конев был еще жив, но находился без сознания — прибывшие врачи скорой помощи не смогли спасти жизнь спортсмена.

Источник также отмечает, что сначала полиция не обнаружила на месте происшествия следов насильственной смерти. Но вскрытие показало, что причиной смерти стало пулевое ранение в голову.