Краснодарка спалила машину обидчика необычным способом

В Краснодаре женщина сожгла автомобиль своего знакомого, используя матрасы. Об этом сообщает «Блокнот Краснодар».

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Отмечается, что женщина употребила спиртное и отправилась к своему знакомому поговорить, но между ними произошел конфликт. После словесной перепалки 55-летняя краснодарка села в свою машину и поехала в гараж обидчика. Там она при помощи веток и матрасов сожгла принадлежащий мужчине внедорожник «УАЗ Патриот».

Ущерб оценен в 1,5 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.