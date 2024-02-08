Продавщица лотереи украла 800 билетов и ничего не выиграла

Продавщица торгового ларька из Торжка в Тверской области похитила около 800 лотерейных билетов, но проиграла и попалась полиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказали сотрудники правоохранительных служб, 19-летняя продавщица украла лотерейные билеты на общую сумму в 165 тысяч рублей. При этом ни один из них не оказался выигрышным. К тому же пропажу быстро обнаружила служба безопасности — в отношении девушки уже возбудили уголовное дело. Теперь продавщице грозит до двух лет лишения свободы.

Как рассказала сама девушка, на кражу ее натолкнул случай с одним из покупателей — тот вытянул выигрышный билет в ее присутствии.

«В течение нескольких рабочих дней она продолжала присваивать себе билеты моментальной лотереи в надежде на крупный выигрыш. Но ни один билет не принес желаемую прибыль. Кроме того, пропажу обнаружили», — рассказали в полиции.