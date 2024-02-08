Россиянка похитила 800 лотерейных билетов и ничего не выиграла

По их версии, в первые дни работы в ларьке девушка стала свидетельницей крупного выигрыша одного из покупателей и решила тоже поучаствовать в лотерее. Для этого она взяла несколько билетов, но не заплатила за них. В течение следующих рабочих дней продавщица продолжала присваивать билеты. Выиграть ей не удалось.