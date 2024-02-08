Под Тулой в автомобиле нашли тело местного депутата

В Тульской области на обочине дороге был найдет депутат местной Думы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

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"По предварительным данным, днем 08 февраля 2024 года на участке дороги вблизи деревни Стукалово в автомобиле, расположенном на обочине, обнаружен депутат Тульской области Думы Михаил Грязев без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Следственный комитет проводит проверку по факту смерти депутата.

По данным издания "Тульские известия", Михаил Грязев родился 7 сентября 1961 года в Туле в семье оружейника Василия Грязева. В 2002 году защитил докторскую диссертацию. Руководил Тульским госуниверситетом с 2006 по 2021 год. С 2009 года был депутатом Тульской областной Думы.