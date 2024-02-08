Под Тулой в автомобиле нашли тело местного депутата

В Тульской области на обочине дороге был найдет депутат местной Думы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
"По предварительным данным, днем 08 февраля 2024 года на участке дороги вблизи деревни Стукалово в автомобиле, расположенном на обочине, обнаружен депутат Тульской области Думы Михаил Грязев без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Следственный комитет проводит проверку по факту смерти депутата.
По данным издания "Тульские известия", Михаил Грязев родился 7 сентября 1961 года в Туле в семье оружейника Василия Грязева. В 2002 году защитил докторскую диссертацию. Руководил Тульским госуниверситетом с 2006 по 2021 год. С 2009 года был депутатом Тульской областной Думы.
До этого стало известно, что черкесске сын председателя местной азербайджанской диаспоры вместе со своими друзьями устроил стрельбу на улицах города. Составлены протоколы по статье о неповиновении сотруднику полиции, материалы дела переданы в суд.