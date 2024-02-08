Суд не стал ужесточать приговор блогеру, на стриме которого умерла девушка

Областной суд в Ульяновске оставил без изменений приговор блогеру Reeflay (Станиславу Решетняку), на стриме которого умерла девушка. Апелляционное представление областной прокуратуры, требующее отменить ранее принятое решение о смягчении приговора, удовлетворено не было.

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Ранее Ульяновский районный суд заменил осужденному неотбытый срок в колонии строгого режима на принудительные работы, говорится на сайте суда. С этим решением не согласилась областная прокуратура, попытавшись изменить его в сторону ужесточения.

Напомним, во время сеанса организованного видеоблогером стрима 2 декабря 2020 года умерла находившаяся в кадре девушка. Блогер, не выключая трансляции, вызвал медиков и полицейских. Врачи констатировали смерть. В дальнейшем выяснилось, что между молодыми людьми случился конфликт, блогер избил девушку, она умерла от гематомы в результате черепно-мозговой травмы до приезда медиков.

Раменский городской суд Подмосковья в апреле 2021 года вынес приговор Решетняку в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Но 19 декабря 2023 года Ульяновский районный суд принял решение о замене неотбытого срока на более мягкий вид наказания - принудительные работы сроком 2 года 10 месяцев 13 дней с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. Были учтены доводы защиты о том, что блогер отбыл более половины срока, признал вину, раскаялся и был трудоустроен в колонии, где неоднократно поощрялся.