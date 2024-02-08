Пенсионерка умерла в ванной комнате и сидела там два года

Пенсионерка умерла в ванной комнате в Щелкове и сидела там два года
В подмосковном городе Щелково 78-летняя пенсионерка умерла в ванной комнате и сидела там на протяжении двух лет. Об этом стало известно в четверг, 8 февраля.
По информации «Московского комсомольца», пенсионерка жила в одиночестве, а ее родственники умерли. Два года назад женщина зашла в ванную комнату и скончалась.
О произошедшем стало известно после того, как в доме произошла коммунальная авария. После протечки труб полицейские зашли в квартиру пенсионерки, где их ждала странная находка.
Похожая история произошла в декабре прошлого года. Несколько месяцев 70-летняя дочь авиаконструктора Кирилла Курьянского не выходила на связь. Родственники обратились в полицию. Стражи порядка открыли дверь в квартиру и обнаружили мумифицированное тело женщины.