Пенсионерка умерла в ванной комнате и сидела там два года

В подмосковном городе Щелково 78-летняя пенсионерка умерла в ванной комнате и сидела там на протяжении двух лет. Об этом стало известно в четверг, 8 февраля.

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По информации «Московского комсомольца», пенсионерка жила в одиночестве, а ее родственники умерли. Два года назад женщина зашла в ванную комнату и скончалась.

О произошедшем стало известно после того, как в доме произошла коммунальная авария. После протечки труб полицейские зашли в квартиру пенсионерки, где их ждала странная находка.