Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о раскрытой схеме по подготовке серии ограблений в Тюмени. По ее словам, ранее судимый мужчина организовал учебные курсы, на которых готовил девушек для будущих ограблений ювелирных магазинов и ломбардов. Об этом Волк написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, фигурант необычного дела ранее был судим за кражу и мошенничество. Выйдя на свободу, он придумал новую схему незаконного обогащения — нанимал по объявлениям молодых девушек, готовых поработать в соседних регионах. После этого мужчина вместе с сообщницей представлялись сотрудниками «законспирированной работой по проверке законности деятельности коммерческих организаций и выявлению уязвимостей в их системах безопасности». Под видом «проверок систем безопасности», девушек учили незаметно выносить из ломбардов и ювелирных магазинов ценности.

«После стажировки работницы трудоустраивались в ювелирные магазины или ломбарды. Вместе с основными обязанностями выполняли поручения своих кураторов, имитирующие скрытый контроль за деятельностью бизнеса. Но в качестве последнего задания им предлагали украсть все находившиеся в доступе ювелирные изделия и деньги, отправив их через службу доставки на указанный адрес. После этого связь с организаторами схемы прерывалась», — рассказала Волк.

Представитель МВД добавила, что сейчас злоумышленники были задержаны. На данном этапе оперативники устанавливают детали преступления.