Крупное возгорание нескольких домов в Краснодарском крае попало на видео

Крупное возгорание сразу нескольких домов произошло в Усть-Лабинске Краснодарского края, сообщает портал Кубанские новости в своем Telegram-канале. Как отмечается, из-за сильного ветра пламя моментально перекинулось на соседние дома. Площадь пожара составила 115 кв. м. Огонь уже потушен, никто не пострадал.

Ранее сообщалось о сильном пожаре на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. На опубликованных в Сети кадрах видно, как из здания валит огромный столб дыма, а рядом дежурит скорая и спасатели.

Перед этим в торговом центре «Светофор» в подмосковных Люберцах объявили эвакуацию из-за короткого замыкания. Как оказалось, на третьем этаже задымился эскалатор. Пожара при этом не последовало. Посетителей и сотрудников комплекса попросили покинуть помещение. Всего было эвакуировано 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.