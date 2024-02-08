По информации Telegram-канала, 10 участников драки отвезли в военкомат - там установят, не уклонялись ли они от срочной службы. В то же время 20 задержанных находятся в отделе полиции до выяснения обстоятельств. Кроме того, еще 30 человек являются подозреваемыми.