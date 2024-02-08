Россиянка потеряла 24 млн рублей из-за «обновления сим-карты»

Предпринимательница согласилась на предложение обновить сим-карту и в итоге потеряла 24 млн рублей. Об этом сообщило УМВД России по городу Нижневартовску.

По данным ведомства, 52-летней женщине позвонил человек, который представился сотрудником мобильного оператора и заявил о необходимости обновить сим-карту. Предпринимательница согласилась и продиктовала ему коды из СМС.

«Далее поступил звонок от якобы сотрудницы портала государственных услуг. Звонившая предупредила, что заявительница только что общалась с аферистами, которым предоставила коды и пароли к личному кабинету портала, (…) и пообещала, что деньги можно сохранить, если женщина будет следовать всем инструкциям», - говорится в заявлении ведомства.

В итоге предпринимательница перевела все свои деньги на «безопасный» счет, лишившись 24 миллионов 300 тысяч рублей. Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Уголовное дело расследуется по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество), ведутся поиски преступников, пояснили в МВД.

Ранее в Центробанке сообщили, что в 2023 году каждый десятый житель России пострадал от действий киберпреступников. Самой распространенной формой мошенничества остаются телефонные звонки и СМС-сообщения, однако по сравнению с прошлыми годами выросла доля случаев попыток обмана через мессенджеры.