Жителей Белгорода призвали спрятаться в укрытиях из-за ракетной угрозы
В Белгороде и Белгородской области объявили сигнал ракетной опасности, о чем сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор призвал жителей спуститься в укрытия или спрятаться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал Гладков.
Накануне в Белгороде дважды звучала сирена ракетной опасности. По данным Министерства обороны РФ, около 16:30 по мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили над регионом семь ракетных снарядов, выпущенных со стороны Украины из реактивной системы залпового огня «Вампир». В результате атаки пострадали двое мужчин. Также различные повреждения получили несколько квартир, около 15 автомобилей и одно промышленное предприятие в Белгороде.