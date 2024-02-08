В Люберцах эвакуировали ТЦ из-за короткого замыкания

Короткое замыкание в эскалаторе стало причиной эвакуации торгового центра "Светофор" в Люберцах, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В ТЦ "Светофор" произошло короткое замыкание в эскалаторе, пожара не последовало. Эвакуировано 250 человек, включая 10 детей", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщал о пожаре в ТЦ - информация о нем не подтвердилась.