На Украине убили заммэра Никополя
В городе Никополе в Днепропетровской области Украины обстреляли автомобиль заместителя мэра, он погиб, ведется расследование, сообщил офис украинского генпрокурора.
Преступление произошло на одной из улиц города в четверг, неизвестные расстреляли автомобиль из неустановленного огнестрельного оружия, сообщили в офисе, передает ТАСС.
В машине был замглавы города, он погиб. Произошедшее квалифицировали как умышленное убийство.
Не сообщается имя погибшего, по данным украинских СМИ, речь идет о Виталии Журавлеве. Согласно неофициальной информации, Журавлева убили из-за продолжающейся с 2017 года войны с местной группировкой.
Украинская нацполиция заявила, что на место прибыло руководство полиции Днепропетровской области. Ведется розыск и задержание подозреваемых.