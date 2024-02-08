На Украине убили заммэра Никополя

В городе Никополе в Днепропетровской области Украины обстреляли автомобиль заместителя мэра, он погиб, ведется расследование, сообщил офис украинского генпрокурора.

Преступление произошло на одной из улиц города в четверг, неизвестные расстреляли автомобиль из неустановленного огнестрельного оружия, сообщили в офисе, передает ТАСС.

В машине был замглавы города, он погиб. Произошедшее квалифицировали как умышленное убийство.

Не сообщается имя погибшего, по данным украинских СМИ, речь идет о Виталии Журавлеве. Согласно неофициальной информации, Журавлева убили из-за продолжающейся с 2017 года войны с местной группировкой.