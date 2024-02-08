Огромный фонтан кипятка в российском городе и попал на видео

В Иванове на улице из-под земли забил огромный фонтан кипятка. Инцидент в российском городе попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как столбы воды и пара поднимаются выше деревьев. Причиной стал прорыв теплотрассы, который случился утром. Дыра диаметром 50 сантиметров образовалась на проложенном в 1999 году трубопроводе. Заменить коммуникации планировали в 2024 году.

В результате аварии без отопления остались шесть тысяч жителей города из 42 домов, а также расположенные неподалеку церковь и шесть социальных учреждений. Сейчас в Иванове 17-градусный мороз, в ближайшие дни ожидается понижение температуры до минус 26 градусов Цельсия.