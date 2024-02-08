Подросток забрался на крышу поезда и погиб в Подмосковье

Школьник забрался на крышу поезда, дотронулся до контактного провода и умер в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления на транспорте СК России в четверг, 8 февраля.

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Трагедия произошла 7 февраля на станции Малаховка Московской железной дороги. Подросток 2009 года рождения вместе с друзьями забрался на поезд. В какой-то момент он дотронулся до контактного провода и умер от удара током.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

— Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, — подчеркнули в ведомстве.