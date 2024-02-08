В Следственном комитете (СК) РФ заявили, что ответственность за обстрел пекарни в Лисичанске несут командиры ВСУ Е. Родин и С. Савченко. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

8 февраля главе СК Александру Бастрыкину доложили о расследовании обстрела в Лисичанске. Следователи сообщили, что жертвами атаки стали 28 человек, еще восемь человек получили ранения.

По предварительным данным СК, за атакой стоит третий дивизион 107 реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина. В ближайшее время ему и командиру третьего дивизиона С. Савченко предъявят обвинение.

Здание пекарни в Лисичанске (ЛНР) было разрушено днем 3 февраля в результате обстрела. В Кремле эту атаку назвали терактом.