Россиянку арестовали за попытку поджечь здание банка

По данным следствия, 1 февраля в городе Бор Латонина зашла в здание банка и с помощью зажигалки подожгла несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью. Их женщина бросила внутрь помещения. В тот же день ее задержали. На допросе Латонина заявила, что действовала под влиянием неизвестного мужчины. Тот на протяжении полугода убеждал ее переводить деньги на различные банковские счета, якобы вкладывая их в брокерскую компанию для получения прибыли. После этого незнакомец дал женщине задание устроить поджог в банке.