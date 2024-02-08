Порнозвезда угодила в больницу в тяжелом состоянии

Американская порноактриса Эмили Уиллис попала в больницу в критическом состоянии, сообщает издание TMZ. Девушку госпитализировали с передозировкой наркотиками.

По информации издания, актриса находится в отделении интенсивной терапии. Состояние Уиллис оценивается врачами как тяжелое. При этом известно, что ее привезли в больницу из известного реабилитационного центра в Малибу, где звезды проходят лечение от разного рода зависимостей.

Ранее известную порнозвезду 2000-х Джесси Джейн нашли мертвой в собственном доме. В помещении также находился труп ее молодого человека Бретта Хазенмюллера. По неподтвержденным данным, которые привел TMZ, причиной смерти стала передозировка наркотиками. При этом остается неизвестным, как долго тела пары пролежали в доме, устанавливается точная причина смерти.

Кроме того, известная бразильская порномодель Крис Галера удивила поклонников фотосессией на Новый год. Девушка практически голая позировала в 30-градусный мороз. Впоследствии она была вынуждена обратиться в больницу, где у нее выявили переохлаждение. Известно, что к моменту начала фотосессии погода стало резко ухудшаться, однако Галера проигнорировала данный факт.