По факту драки на складе в Электростали возбуждено уголовное дело

По факту драки, произошедшей на складе Wildberries в подмосковном городе Электросталь, возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 9 февраля.

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По ее словам, действия участников драки квалифицировали по статье «Хулиганство». В данный момент нарушители порядка доставлены в отдел для разбирательства.

Инцидент, о котором идет речь, произошел ночью 8 февраля. Во время погрузки товара между бригадиром и рабочим произошла ссора, переросшая в драку. Прибывшие на место полицейские задержали активных участников конфликта.