В Исландии снова началось извержение вулкана

Вулкан на юго-западе Исландии извергся во второй раз в этом году. Об этом сообщает телекомпания RUV.

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Уточняется, что вулкан на полуострове Рейкьянес с 2021 года извергается уже шестой раз.

В январе в Исландии из-за извержения вулкана загорелись дома. Поток лавы достиг жилых домов в городе Гриндавик. Специалист по землетрясениям в метеорологической службе Исландии Бенедикт Халльдоурссон объяснял, что защитные барьеры смогли сдержать большую часть лавы, но так как сооружения не достроены, в какой-то момент лава полилась вдоль барьеров.

В ночь на 19 декабря также сообщалось, что на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения магнитудой 4,2 началось извержение вулкана. До этого власти объявляли эвакуацию Гриндавика из-за опасности выхода лавы, которая могла скопиться под городом из-за предшествующих землетрясений.