США депортировали в Россию обвиняемого в насилии над ребенком

США депортировали в Россию 45-летнего Игоря Лекомцева, обвиняемого на родине в сексуальном насилии над 9-летним мальчиком. Об этом сообщили в Службе иммиграционного и таможенного контроля (ICE) при Министерстве внутренней безопасности США.

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Мужчина прибыл в США в 2017 году по туристической визе. В 2020 году его арестовала служба иммиграционного контроля Сиэтла. Там отметили, что Лекомцев «разыскивается в своей родной стране по обвинениям, связанным с эксплуатацией детей».

Напомним, что в конце января МВД РФ также сообщало о депортации Лекомцева из США. По данным следователей, в июле 2014 года он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летнего ребенка. Его обвиняют по ч. 4 ст. 132 УК РФ — мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.