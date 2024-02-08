Пациент психоневрологического интерната напал на российскую медсестру

В Гатчине Ленинградской области пациент напал и избил 44-летнюю медсестру в психоневрологическом интернате. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, все произошло 7 февраля. Россиянку доставили в больницу с различными травмами.

Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, выяснил РЕН ТВ. Информации о задержании агрессора не поступало.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области беременная женщина напала на медсестру из-за очереди в процедурный кабинет.

Россиянка расцарапала медицинскому работнику шею, вырвала несколько клоков волос и ударила в живот. Беременная пациентка также уронила большое число пробирок с кровью.