Еще одна драка произошла на складе маркетплейса Wildberries в Электростали после того, как полицейские урегулировали предыдущую. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.

На видеозаписи с камер наблюдения видно, как двое работников склада идут за товаром, как вдруг один из сотрудников набрасывается на другого. По данным канала, конфликт между ними начался уже давно, однако до драки дело никогда не доходило. На этот раз один из работников намеренно повел другого в безлюдную часть склада, где и избил его. Разнимать их пришлось другому коллеге.