Новая драка произошла на складе маркетплейса Wildberries в Электростали
Еще одна драка произошла на складе маркетплейса Wildberries в Электростали после того, как полицейские урегулировали предыдущую. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.
На видеозаписи с камер наблюдения видно, как двое работников склада идут за товаром, как вдруг один из сотрудников набрасывается на другого. По данным канала, конфликт между ними начался уже давно, однако до драки дело никогда не доходило. На этот раз один из работников намеренно повел другого в безлюдную часть склада, где и избил его. Разнимать их пришлось другому коллеге.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, в отношении подравшихся работников завели протокол, передает Baza.
Сейчас маркетплейс Wildberries проводит внутреннее расследование после драки работников объекта и сотрудников группы быстрого реагирования (ГБР) на этом же складе, которая произошла 8 февраля. В результате конфликта никто не пострадал, однако полицейским удалось выявить 13 активных нарушителей. Также десять человек были доставлены в местное отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.