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Суд в Красноярске приговорил к 13 годам тюрьмы мужчину за подготовку диверсии

Красноярский краевой суд приговорил 23-летнего россиянина за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ) и подготовку диверсии. Газета.Ru

Осужденного отправят в колонию строгого режима. Lenta.ru

Суд установил, что подсудимый установил связь с сотрудниками СБУ и получил от них задание сфотографировать объекты инфраструктуры Красноярского края, а также поджечь и взорвать железнодорожные объекты региона. Также он передал СБУ информацию о расположении российских войск в городе Харцызске Донецкой области, где он ранее проживал. Деловая газета "Взгляд"

Другие задания были связаны с актами терроризма - красноярец должен был поджечь и взорвать ряд объектов на железной дороге. Российская газета

Суд в Красноярске приговорил к 13 годам тюрьмы мужчину за подготовку диверсии
© РИА Новости
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