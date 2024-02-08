Суд в Красноярске приговорил к 13 годам тюрьмы мужчину за подготовку диверсии

Красноярский краевой суд приговорил 23-летнего россиянина за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ) и подготовку диверсии. Газета.Ru
Осужденного отправят в колонию строгого режима. Lenta.ru
Суд установил, что подсудимый установил связь с сотрудниками СБУ и получил от них задание сфотографировать объекты инфраструктуры Красноярского края, а также поджечь и взорвать железнодорожные объекты региона. Также он передал СБУ информацию о расположении российских войск в городе Харцызске Донецкой области, где он ранее проживал. Деловая газета "Взгляд"
Другие задания были связаны с актами терроризма - красноярец должен был поджечь и взорвать ряд объектов на железной дороге. Российская газета