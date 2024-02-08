Суд в Красноярске приговорил к 13 годам тюрьмы мужчину за подготовку диверсии

Суд установил, что подсудимый установил связь с сотрудниками СБУ и получил от них задание сфотографировать объекты инфраструктуры Красноярского края, а также поджечь и взорвать железнодорожные объекты региона. Также он передал СБУ информацию о расположении российских войск в городе Харцызске Донецкой области, где он ранее проживал. Деловая газета "Взгляд"