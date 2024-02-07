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Над Белгородом сбили еще пять воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили еще пять воздушных целей. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Над Белгородом сбили еще пять воздушных целей
© Минобороны РФ

По предварительной информации, в результате второй волны обстрела со стороны ВСУ никто не пострадал.

«В Белгороде повреждено остекление в нескольких квартирах в одном многоквартирном доме, также выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях и повреждена хозпостройка в третьем частном домовладении. В Белгородском районе пробита кровля в двух частных домовладениях и посечено три автомобиля», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что ПВО сбили семь украинских снарядов над Белгородской областью. В результате этого обстрела пострадали два человека.

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