Над Белгородом сбили еще пять воздушных целей

«В Белгороде повреждено остекление в нескольких квартирах в одном многоквартирном доме, также выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях и повреждена хозпостройка в третьем частном домовладении. В Белгородском районе пробита кровля в двух частных домовладениях и посечено три автомобиля», — написал Гладков.