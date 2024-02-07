СК потребовал заочно арестовать подозреваемого в убийстве трех женщин в Подмосковье

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет требует заочно арестовать Михаила Борзых, который подозревается в убийстве трех пожилых женщин в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд получил ходатайство следствия о заочном аресте Борзых М. В., подозреваемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - сказали в суде.

По данным газеты "Московский комсомолец", Борзых скрылся за границей.

Ранее сообщалось, что в частном доме деревни Свитино в Наро-Фоминске с огнестрельными ранениями были обнаружены тела трех женщин 1959 и 1956 годов рождения. В правоохранительных органах пояснили, что одна из погибших - владелица фирмы "Тиал", еще две женщины - ее знакомые.