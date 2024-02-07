Двое парашютистов спрыгнули с небоскреба у "Москва Сити"

«Ранним утром 7 февраля был задержан москвич 2004 года рождения, который на вертолетной площадке башни Capital Towers на Краснопресненской набережной снимал на телефон прыжок двух парашютистов с этой площадки. Задержать парашютистов не удалось, потому что после приземления они скрылись на такси. Автомобиль такси устанавливается», – сказал собеседник агентства.

Снимавшего прыжок молодого человека доставили в отдел для разбирательства. Он пояснил, что познакомился с одним из парашютистов по имени Николай примерно около года назад в социальной сети, в группе по интересам, а со вторым он не знаком. У задержанного парашюта не было, поскольку прыгать он не собирался, а просто снимал выходку Николая и его товарища.