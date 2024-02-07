Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с утечкой воды с «Фукусимы-1»

Превышения допустимых показателей радиоактивных веществ в связи с утечкой воды с АЭС «Фукусима-1» не выявлено. Об этом «Интерфаксу» https://www.interfax.ru/russia/945017 сообщили в Роспотребнадзоре.

В службе отметили, что с 2011 года ежедневно проводят радиационный мониторинг объектов окружающей среды в субъектах Дальневосточного федерального округа РФ.

«В настоящее время превышений допустимых показателей не зафиксировано», — добавили в Роспотребнадзоре.