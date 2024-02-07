Не ставшей платить мошенникам москвичке подожгли дверь

Неизвестные подожгли дверь квартиры женщине, не ставшей платить телефонным мошенникам. Об этом стало известно в среду, 7 февраля.

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По информации «Московского комсомольца», инцидент произошел на первом этаже дома на Ломоносовском проспекте. Неизвестные облили дверь горючей жидкостью и подожгли. Тушить пожар принялись как жильцы пострадавшей квартиры, так и консьержка.

На место прибыли пожарные, однако к тому моменту огонь был потушен. Поджигателей разыскивает полиция.

Отмечается, что за несколько дней до инцидента жительнице пострадавшей квартиры активно звонили мошенники. Они требовали назвать данные банковской карты, однако женщина бросала трубку.