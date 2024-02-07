Мужчина выбросил двухлетнюю девочку с пятого этажа в Татарстане

В Казани мужчина, по предварительным данным, в состоянии алкогольно опьянения, выбросил из окна пятого этажа дочь.

Об этом сообщило СУ СК России по Татарстану.

«В городе Казани 35-летний мужчина выбросил из окна пятого этажа дочь 2022 года рождения», — говорится в сообщении.

Девочку госпитализировали с переломом руки и ушибом головного мозга.

Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.