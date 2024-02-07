Бывшего чиновника-миллиардера Шестуна обвинили в нарушениях в ИК

Следователи предъявили новое обвинение бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, осужденному за коррупцию, в результате которой он приобрел имущество на миллиарды рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновнику, отбывавшему наказание в исправительной колонии Бежецка (Тверская область), вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). Он переведен в СИЗО Твери и помещен в штрафной изолятор.

Шестун свою вину не признает.

25 декабря 2020 года его приговорили к 15 годам колонии за коррупцию. Чиновник в период с 2003 по 2018 год создал через доверенных лиц 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Он также выдавал им бюджетные кредиты. В результате Шестун стал обладателем имущества на миллиарды рублей.