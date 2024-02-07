В Татарстане житель казанского поселка Юдино выбросил с пятого этажа девочку из-за привидевшегося ему пожара. Об этом пишет Mash Iptash в Telegram.

По информации канала, девочка в возрасте примерно двух лет упала в сугроб. Свидетели происшествия занесли ребенка в магазин. По словам очевидцев, россиянин является наркоманом, и у него началась белая горячка.

В свою очередь, «Подъем» уточняет в Telegram, что девочка упала на козырек магазина, снег на котором смягчил удар. Как выяснило издание, до этого мужчина угрожал, что сбросит детей. Его задержали полицейские.

Данные о состоянии девочки, а также подробности о втором ребенке, не уточняются.