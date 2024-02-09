В Иванове обнаружили нарколабораторию с 29 кг мефедрона и 300 кг реактивов

В Иванове из нарколаборатории изъяли более 29 кг мефедрона и 300 кг химических реактивов и прекурсоров. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Задержан житель Вологодской области 1989 года рождения, который переоборудовал гараж в подпольную нарколабораторию, где занимался незаконным производством сильнодействующих синтетических наркотических средств. Из незаконного оборота изъяты: наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) массой свыше 29 кг, более 50 л жидкости, содержащей наркотические средства, свыше 300 кг химических реактивов и прекурсоров, лабораторное оборудование и упаковочный материал", - рассказали в правоохранительных органах.
Возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Правоохранительные органы уточнили, что мужчину заключили под стражу, статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.