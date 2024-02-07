Мальчик спас отца и бабушку из пожара

Юный житель Китая вытащил бабушку и отца из пожара. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

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Рано утром 21 января мальчик по имени Янъян из провинции Хэнань проснулся от криков отца и обнаружил, что дом горит. Когда он прибежал в родительскую спальню, отец находился в полубессознательном состоянии и не мог пошевелиться. Тогда мальчик бросился в комнату бабушки и разбудил ее. Вместе они перенесли отца в гостиную.

Затем Янъян выбежал из дома, уверенный, что родственники последовали за ним. Он позвонил в пожарную службу, а когда положил трубку, то понял, что отец и бабушка по-прежнему находятся в горящем здании. Мальчик бросился обратно в гостиную, полную густого дыма, убедился, что его отец жив, и вывел перепуганную бабушку на улицу. Затем он вернулся в дом, чтобы спасти отца.

Из-за сильного пламени и дыма ему пришлось выбегать на улицу четыре раза, прежде чем он смог оттащить отца в безопасное место. Благодаря его помощи и отец, и бабушка остались живы. Причина возгорания в настоящее время неизвестна.