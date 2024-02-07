07 ФЕВРАЛЯ 2024 Фото: pixabay.com Полицейские в Гагаринском районе задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УВД по ЮЗАО. Отмечается, что правоохранители патрулировали на машине территорию района и заметили подозрительного мужчину, который при виде служебного автомобиля начал быстро двигаться в другую сторону. Во время досмотра у него нашли наркотик мефедрон общей массой чуть менее одного грамма. Сейчас 26-летний мужчина задержан в рамках возбужденного уголовного дела, фигурантом которого он стал.